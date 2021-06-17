Билли Айлиш обвинили в расизме

19-летняя популярная певица и обладательница премии «Грэмми» Билли Айлиш попала под огонь критики — ее раскритиковали за то, что она высмеяла азиатский акцент.

В видео, которое было опубликовано в социальной сети TikTok одним пользователем, звезда произносит слово chink — оно является оскорбительным для людей азиатского происхождения. В другом ролике Айлиш нарочно неправильно произносит слова, изображая азиатский акцент, а ее брат Финнеас пытается подражать речи темнокожих людей. Когда и по какому поводу были сняты эти ролики, неизвестно.

Поклонники звезды были шокированы ее поведением и принялись ее публично критиковать.

Я больше не могу быть поклонником Билли после того, как она высмеяла азиатов. Она ненормальная! Мне она так нравилась, я очень разочарован,

— написал он.

Другие попытались ее оправдать, напомнив, что у Билли синдром Туретта (это расстройство центральной нервной системы, сопровождающееся двигательными и звуковым тиками. — Прим. ред.). Третьи попытались списать оскорбительную выходку Айлиш на ее еще юный возраст. Однако поклонников у нее теперь, похоже, заметно поубавилось — многие из ее фолловеров заявили, что отписываются от нее в соцсетях.

На прошлой неделе певица угодила еще в один скандал. Она поделилась серией снимков с подругами и написала, что любит девушек. Однако признание певицы ее фолловеры подвергли сомнению и обвинили ее в квирбейтинге — специальном маркетинговом приеме, направленном на привлечение квиров и других представителей ЛГБТК-сообщества путем создания романтического или интимного контента, касающегося отношений между однополыми персонажами. При этом такой прием не подразумевает реальной вовлеченности в подобные отношения. Каминг-аут как лесбиянка звезда никогда не совершала.

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