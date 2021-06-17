Беларусь скатилась в рейтинге миролюбия

Беларусь скатилась на 117-е место в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index). Об этом сообщает доклад Института экономики и мира.

Исследование охватывает 163 страны, где проживает 99,7 процента населения планеты. Рейтинг составлен на основе таких факторов, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, число заключенных в тюрьмах, опасность террористической угрозы, оборонные расходы и участие в боевых действиях.

Белоруссия по сравнению с прошлым годом опустилась на 19 позиций, потеряв 0,183 балла. Больше индекс миролюбия уменьшился лишь у Буркина-Фасо, которая заняла 134 место.

Падение рейтинга Белоруссии вызвано четырьмя причинами, заявили авторы исследования. Это снижение политической стабильности, рост количества демонстраций с применением силы, усиление внутреннего конфликта и ухудшение отношений с другими государствами.

Россия, как и в прошлом году, заняла 154-ю строчку из 163. На первом находится Исландия, на последнем — Афганистан.