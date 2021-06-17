Американский стартап создал шлем для чтения мыслей

Новая разработка может видеть и записывать мозговую активность. Новшество технологии заключается в том, что ранее оборудование подробного функционала могло занимать площадь целой комнаты и стоить миллионы долларов.

Стартап сделал эту технологию более доступной для простых пользователей. Кроме того, научным командам разработчик готов предоставлять свой гаджет для исследований на безвозмездной основе.

Ученые сообщили, что из первое из двух устройств мониторинга мозга контролирует его электромагнитную активность (это устройство называется — которое называется «Flux»). А второе — «Flow» — измеряет движение крови, пульсируя светом в мозгу.

Шлем для чтения «способен считывать показатели активности нейронов в реальном времени и с высокой точностью определять закономерности мозговой активности», используя лазеры. Пользователю нужно только надеть шлем на голову и подключить устройство по кабелю USB Type-C к компьютеру.

Устройство поступит в продажу по цене в $50 тыс.