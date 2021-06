Беларусь скатилась в рейтинге миролюбия Риз Уизерспун потребовался гипноз после съемок » 5 лучших фильмов про блогеров — что посмотреть Интернет вошел в нашу повседневную жизнь и является основным источником информации. Впрочем, для многих сеть – еще и любимое место общения. Блогинг – из развлечения и личного самовыражения активно превращается в популярный бизнес. Редакция подготовила список фильмов, рассказывающих о блогерах и их жизни. Наша подборка фильмов не оставит равнодушными тех, кто хочет попробовать себя в этой интересной и прибыльной профессии. Ведь картины, бесспорно, познакомят нас с внутренней кухней блоггинга. «Подбородок»

Год: 2019

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6

Оригинальное название: Jawline

16-летний подросток чувствует себя эмоционально истощенным в реальной жизни, однако в инстаграме он – любимец многих. Его обожают тысячи молодых девушек. Впоследствии Остина, главного героя, находит менеджер из Лос-Анджелеса и осуществляет его мечты. Но в восторге ли от этого молодой блогер? Не все двери открываются, когда ты становишься знаменитым, как думает главный герой. В тебе должна оставаться человечность, – прокомментировала амбасадор ленты и популярная украинская певица Jerry Heil. «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»

Год: 2009

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7

Оригинальное название: Julie & Julia

Это трогательный фильм для тех, кто хочет связать свою жизнь с кулинарным блоггингом. Лента основана на реальных событиях, рассказывает о том, как благодаря кулинарии переплелись судьбы двух женщин. Телефонистка Джули решает разнообразить свою скучную жизнь и приготовить все 524 рецепта из книги знаменитой Джулии Чайлд, а об успехах и провалах писать в блоге. Параллельно в фильме показывают и увлекательную историю жизни самого автора книги. Такие разные женщины, которые одновременно имеют много общего. We Live in Public

Год: 2009

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,2

Оригинальное название: We Live in Public

Документалка демонстрирует зрителю ежедневную жизнь блогера со всей реалистичностью. У Джоша Харриса, американского интернет-предпринимателя, создателя сайта pseudo.com всегда было свое собственное видение будущего, в котором технологии занимают первое место. Однажды Харрис стал инициатором беспрецедентного эксперимента: в подземном бункере в центре Нью-Йорка поселились более ста художников, которые позволили круглосуточно снимать на видео все, что с ними происходит. «Ингрид едет на Запад»

Год: 2017

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,6

Оригинальное название: Ingrid Goes West

Ингрид Торбурн, молодая женщина, которая имеет определенные проблемы с психикой, становится одержимой Тейлор Слоун, звездой соцсетей, которая, как ей кажется, имеет совершенную жизнь. Ингрид решает бросить все и двигаться на запад, чтобы стать подругами с Тейлор. «Пятая власть«

Год: 2013

Країни: США, Великобритания, Бельгия

Рейтинг IMDb: 6,2

Оригинальное название: The Fifth Estate

В свое время Джулиан Ассанж расставил новые акценты в мировом блогинге и интернет-журналистике. Всемирная паутина до того считалась идеальной площадкой, чтобы делиться новостями и озвучивать свое мнение. Но что если в руках того, кто стоит за созданием популярного ресурса, обнаруживается информация, которая угрожает национальной безопасности и имиджу сразу нескольких мировых стран? Так было со скандальным сайтом Wikileaks. В ленте «Пятая власть» говорится о разработчике сайта и его влиянии на ход политической истории США.