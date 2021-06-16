Зіграємо впевнено і креативно: Шевченко про матч з Південною Македонією на Євро-2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко в інтерв’ю програмі “Великий футбол” прокоментував майбутній матч з Північною Македонією в другому турі Євро-2020.

Про це повідомляє Footballua.tv.

Шевченко, зокрема, зазначив, що з північномакедонцями його підопічні мають зіграти дуже упевнено та акуратно в обороні та креативно – в атаці.

“Хлопці відновлюються. У нас був непростий переліт наступного дня після гри. Там були невеликі затримки. Пройшли відновлення. Уже будемо безпосередньо готуватися саме до матчу з Північною Македонією. Важливо зарядитися позитивними емоціями. Дуже приємно, що в Амстердамі ми побачили наших глядачів. Частина уболівальників приїхала все-таки підтримати команду. Сподіваємося, що в Бухаресті їх буде набагато більше. Конфлікт Марлоса і Ярмоленка – це все чутки, які не мають під собою ґрунту взагалі.

У збірній відмінна атмосфера… У команди Північної Македонії є свій яскраво виражений стиль. Вона використовує п’ять захисників, троє півзахисників і двох нападників. Вони можуть змінити трішечки свою систему гри, але стиль у них не змінюється. Це така силова команда, яка більше грає на контратаках, вона має досвідчених гравців. Пандеву потрібно віддати належне, що в його віці він грає на Євро і забиває, молодець. Ми маємо зіграти дуже упевнено та акуратно в обороні й креативно в атаці. Повинні дотримуватися певного балансу, щоб не дати їм можливість контратакувати, змінювати хід і напрямки наших атак, контролювати м’яч. Звичайно ж, велику роль матиме реалізація моментів”, – заявив тренер.

Він також розповів про стан травмованих футболістів збірної.

“Зубков зробив МРТ, лікарі подивилися – у нього є набряк. Скільки часу піде на його відновлення? Намагатимемося відновити його якнайшвидше. Форсувати і говорити зараз про якісь певні дати немає сенсу. На цей момент хлопець проходить реабілітацію, відновлюється, Як тільки він буде готовий – ми повідомимо. Віктор Циганков тренується з командою вже кілька днів. Він виглядає непогано, його нічого не турбує, тому сподіваюся, що все буде добре, і він буде готуватися, як і інші гравці до матчу з Північною Македонією. Такий гравець як Віктор – це однозначно посилення для команди. Подивимося на його стан. Чи буде він в старті або вийде на заміну – я вже буду вирішувати перед грою”, – зазначив Шевченко.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 17 червня. Стартовий свисток пролунає о 16.00.

У першому турі групи “С” українці поступилися Нідерландам (2:3), а команда Північної Македонії зазнала фіаско у поєдинку з Австрією (1:3).