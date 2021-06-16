За перші п’ять місяців 2021 року на боротьбу з коронавірусом витратили майже 20 мільярдів

У січні-травні 2021 року з держбюджету було витрачено 19,5 млрд грн на протидію COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, за п’ять місяців 2021 року видатків на боротьбу з COVID-19 було здійснено на суму 19,5 млрд грн.

Зокрема, 8,3 млрд грн було направлено на оплату закладам охорони здоров’я за надані послуги зі стаціонарної медичної допомоги та вакцинації населення за програмами медгарантій; на закупівлю вакцини від COVID-19 – 6,7 млрд грн; на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 – 1,4 млрд грн; субвенція на забезпечення лікарень киснем – 400 млн грн; заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 1,6 млрд грн; на виплату лікарняних – 400 млн грн; виплату допомоги по безробіттю – 700 млн грн.

Загалом, за інформацією відомства, у 2021 році передбачено 33 млрд грн на боротьбу з COVID-19.