Второго богатейшего человека мира заподозрили в помолвке из-за фото его девушки

Главу Amazon Джеффа Безоса заподозрили в намерении жениться из-за фотографии его девушки с кольцом с крупным бриллиантом на безымянном пальце. Снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах возлюбленная второго богатейшего человека в мире, телеведущая Лорен Санчес (Lauren Sanchez), запечатлена рядом с автомобилем в Лос-Анджелесе в желтых широких брюках из атласной ткани и коричневом кроп-топе. Ее образ дополнили туфли на танкетке, солнцезащитные очки, серьги-кольца и шляпа в тон наряда.

Журналисты издания обратили внимание, что Санчес надела украшение на палец, на котором принято носить помолвочное кольцо. Отмечается, что золотое изделие оформлено крупным бриллиантом желтого цвета с огранкой в форме сердца.

Согласно рейтингу журнала Forbes, 11 июня Джефф Безос сменил главу модного дома LVMH Бернара Арно в списке и снова стал богатейшим человеком в мире. Состояние Безоса в тот момент оценивалось в 193,5 миллиарда долларов. Сейчас Бернар Арно вновь занял первенство в списке, обогнав главу Amazon на три миллиона долларов.