Возраст приобретения оружия в России повысили до 21 года

Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении оборота оружия в России, передает корреспондент «Росбалта».

Принятым законом повышается возраст, дающий право на приобретение оружия — с 18 лет до 21 года. «Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года», — говорится в законе.

Депутаты также расширили список граждан, которым не полагается владеть оружием. Наряду с уже действующими ограничениями приобретать оружие будет запрещено имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление.

Не смогут приобрести оружие имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенные с применением (использованием) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов. Это также касается лиц, имеющих снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия.

Ограничения на приобретение оружие также распространится на лиц, имеющих снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Права на оружие будут лишены имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Два и более раза осужденные за совершение преступления также не смогут владеть оружием, следует из документа. Ограничения также распространят на привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушения, предусматривающего административный арест в качестве одного из видов административного наказания, а равно привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, — до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Также будут действовать другие новые ограничения на владение оружием. Например, если гражданин уже обзавелся гражданским огнестрельным длинноствольным оружием, то до истечения первых двух лет владения таким оружием ему нельзя будет покупать в целях самообороны или охоты «огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин (барабан)».