Возле Великой Китайской стены обнаружили неизвестный военный объект огромного размера

Возле Великой Китайской стены обнаружили неизвестный военный объект. Об этом со ссылкой на снимки спутников компании Maxar Technologies сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что строительство ведется с 2015 года, при этом предназначение объекта неизвестно. На опубликованных кадрах видно несколько отдельных строений.

Ранее сообщалось, что Китай закрытием одного порта поставил мировую торговлю под угрозу. По мнению экспертов отрасли, последствия этого решения окажутся более серьезными, чем те, что возникли после перекрытия в марте Суэцкого канала судном Ever Given.