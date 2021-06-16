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Вин Дизель будет в продолжении Аватара

Вин Дизель в продолжении Аватара

Звезда «Форсажа» в восторге от работ Кэмерона и надеется блеснуть в новых блокбастерах.

Голливудские авторы сдули пыль с забытого многими хита проката. По прошествии более чем десяти лет лента Джеймса Кэмерона «Аватар» наконец-то получает несколько новых номерных частей, а в ближайшие годы дебютирует ряд дополнительных сиквелов.

Ходят слухи о том, что к актерскому составу подключится Вин Дизель. Сам актер непрозрачно намекнул на то, что это действительно произойдет.

«Мы с Кэмероном уже общались, но съемки пока не начаты. Я люблю Джеймса Кэмерона, и мне нравится идея создания франшизы «Аватар». Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы будем работать. Все вместе», — заявил Вин Дизель на MTV News.

Как сообщалось ранее, в каст нового «Аватара» вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Сигурни Уивер и многие другие.

16 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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