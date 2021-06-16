В сети появились первые кадры новой экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон

Недавно стало известно, что 31-летняя Дакота Джонсон сыграет в новой экранизации последнего романа Джейн Остин «Доводы рассудка». Ну а вчера на официальной странице Netflix в инстаграме появились первые фото актеров в образах.

Дакота играет центрального персонажа — 27-летнюю Энн Эллиот, девушку из близкой к разорению семьи, которая несколько лет назад отклонила предложение Фредерика Вентворта из-за его бедности. Однако через несколько лет положение этого молодого человека в обществе меняется — теперь у него есть высокий воинский чин и состояние.

Роль Фредерика досталась Космо Джарвису, ну а Генри Голдинг сыграет кузена главной героини.

Режиссером экранизации стала Кэрри Крэкнелл, входящая в число самых известных театральных режиссеров Великобритании. Для нее это будет дебютом в кино.

Согласно изданию Digital Spy, Крэкнелл и Netflix надеются придать фильму «современный, остроумный характер», но «останутся верными роману».

Стоит отметить, что зрителям будет с чем сравнить новый фильм. Роман «Доводы рассудка», посмертно опубликованный в 1817 году, уже экранизировали ранее. Последний раз — в 2007 году. Режиссером этой киноверсии стал Адриан Шерголд, а главные роли исполнили Салли Хокинс и Руперт Пенри-Джонс.

Премьера новой экранизации запланирована на 2022 год.