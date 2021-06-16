У наглядовій раді «Нафтогазу» ініціюють звільнення Вітренка – Шмигаль обіцяє рішення до кінця місяця

Голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд ініціює звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління компанії у зв’язку з приписом про це Національного агентства з питань запобігання корупції, йдеться в її заяві.

«Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам «Нафтогазу» і України», – заявила Споттісвуд.

За її словами, вона також «негайно обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером – урядом України».

«Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із міністром юстиції взяли участь в обговоренні від імені Кабінету міністрів України. Прем’єр-міністр України зобов’язався ухвалити остаточне рішення, у тому числі вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Юрієм Вітренком, як вимагається, протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року», – повідомила голова наглядової ради.

«Наглядова рада вітає негайні кроки прем’єр-міністра України і Кабінету міністрів України щодо термінового і остаточного вирішення цього важливого питання», – мовиться в заяві.