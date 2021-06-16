Прямо на пляже: Пинк купила роскошный коттедж у океана

Певица Пинк, в миру Алиша Бет Мур, скрывала от поклонников роскошный коттедж на берегу океана в Майами. Примечательно, что дом стоит прямо на пляже, хотя в том районе располагать дома подобным образом не совсем безопасно.

Фото: Dirt.com

По данным портала Dirt.com, который специализируется на недвижимости звезд, коттедж Пинк купила у популярного певца Барри Манилоу. Сумма сделки составила 13,7 миллионов долларов (примерно 987 миллионов рублей).

Фото: Dirt.com

Стоит сказать, что Манилоу изрядно «наварился» на Пинк. Год назад этот коттедж он купил за 7,5 миллионов долларов.

Фото: Dirt.com

В особняке пять спален, пять ванных комнат, а его общая площадь составляет 1316 квадратных метров. Есть у желища и особенная «фишка». Гаражи и гостевые блоки на верхних этажах расположены таким образом, что главную часть дома не видно с улицы.