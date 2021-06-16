Послы стран ЕС одобрили пакет санкций против Белоруссии из-за захвата самолета Ryanair

Комитет постоянных представителей 27 входящих в Евросоюз государств согласовал четвертый санкционный пакет в отношении белорусского режима. Ограничения затронут 78 физлиц и семь юридических.

Фигуранты черного списка не смогут въехать в ЕС, их активы подлежат заморозке.

Конкретные персоналии, оказавшиеся под санкциями, по-прежнему не называются.

ЕС может официально одобрить новый пакет уже в понедельник, 21 июня. На этот раз Брюссель внес в свои санкционные списки причастных к принудительной посадке в Минске самолета Ryanair Афины — Вильнюс и задержанию летевшего этим рейсом основателя оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича.

Запад требует от президента Александра Лукашенко отпустить Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софию Сапегу. Паре грозит по белорусскому УК длительный срок в связи с «организацией массовых беспорядков».