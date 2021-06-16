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Похудение Ким Чен Ына объяснили состоянием его здоровья

Похудение главы Северной Кореи Ким Чен Ына объяснили состоянием его здоровья: он скорее улучшил образ жизни, чем заболел, считает южнокорейский аналитик Хон Мин. Его слова передает Newsweek.

«Если бы у него были проблемы со здоровьем, он бы не стал лично проводить пленарное заседание центрального комитета партии», — заявил Хон Мин.

Отмечается, что Ким Чен Ын, ранее постоянно употреблявший алкоголь и табак, происходит из семьи, для которой характерны сердечно-сосудистые заболевания — от них страдали и умерли его отец и его дед, также возглавлявшие Северную Корею.

16 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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