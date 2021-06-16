Подборка самых ярких ролей Натали Портман — что посмотреть

Непревзойденной Miss Dior 9 июня 2021 года, исполнилось 40 лет! Кажется, недавно она дебютировала в культовом «Леоне», а уже в этом году празднует свой серьезный юбилей. Красота актрисы расцвела, как и ее мастерская игра на киноэкранах, поэтому наша редакция собрала для вас лучшие роли актрисы.

За плечами Натали Портман четыре десятка актерских работ, многие из которых уже стали классикой кинематографа. Актриса неоднократно получала номинации престижных мировых премий, но самое главное – она обладательница премий Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

1. Леон

Год: 1994

Оригинальное название: Leon: The Proffessional

В фильме режиссера Люка Бессона Натали Портман сыграла рядом с Жаном Рено. Дебютную роль актриса исполнила в 13 лет. Она сыграла девочку Матильду, которая хочет отомстить наркобарону (Гари Олдман) за убийство своего маленького братика. Она встречается с героем Жана Рено – киллером, который помогает ей осуществить желаемое. Фильм стал культовым не только благодаря игре несравненной троицы, но и благодаря костюмам героев и саундтреку. Образ Натали Портман из фильма «Леон» до сих пор пользуется популярностью среди молодежи: короткая прическа, чокер, объемная обувь и короткая юбка. А песня Стинга «Shape Of My Heart» стала неповторимым хитом 90-ых.

2. Близость

Год: 2004

Оригинальное название: Closer

В основе сюжета история двух женщин и двух мужчин, которых случайная встреча заставляет ввязаться в странную любовную игру на четверых. Натали в картине Майка Николса предстала в образе стриптизерши из Лондона. В таком амплуа актриса оказалась впервые и, стоит отметить, с успехом справилась с поставленной задачей. Портман продемонстрировала все свое актерское мастерство наравне с гигантами кинематографа: Джудом Лоу, Клайвом Оуэном и Джулией Робертс.

3. V значит Vendetta

Год: 2006

Оригинальное название: V for Vendetta

Сюжет картины происходит в 2038 году в тоталитарной Британии. По сюжету Иви Хэммонд (Натали Портман), арестовывают за антиправительственную деятельность. Но несмотря на все, важным событием всего фильма становится пожертвование актрисой своими роскошными волосами, позволив себя для сюжета побрить наголо. Впрочем, после всего Натали даже заявила, что давно мечтала о короткой прическе, так что во имя кино грех не подстричься.

4. Звездные войны

Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза (Star Wars Episode и: The Phantom Menace) – 1999

Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов (Star Wars Episode и: Attack of the Clones) – 2002

Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов (Star Wars Episode и: Revenge of The Sith) – 2005

Натали Портман идеально вписалась в роль королевы планеты Набу – Падме Амидалы. Заняв место на троне, Падме должна была носить сложные костюмы и грим. Художник по костюмам Триша Биггар и дизайнер Иэн Маккейга начали за три года (!) до съемок первого фильма работать над образами юной королевы: искали самые красивые, дорогие, винтажные бархатные и шелковые ткани, работали над эскизами.

5. Черный лебедь

Год: 2010

Оригинальное название: Black Swan

Благодаря роли балерины Нины Натали заставила замолчать всех скептиков: ее игра в «Черном лебеде» безупречна. Ей пришлось играть беременной, похудеть для роли и несколько месяцев заниматься балетом. Но главное: убедительно изобразить раздвоение личности на фоне стремления достичь совершенства, которое поглотило героиню. Первый «Оскар» Портман в номинации за лучшую женскую роль.

6. Джеки

Год: 2016

Оригинальное название: Jackie

Актриса также сыграла Жаклин Кеннеди, первую леди Соединенных Штатов начала 60-х, самую популярную женщину того времени. Сюжет фильма останавливается на самом страшном периоде жизни женщины – убийстве мужа. Кстати, эта роль принесла ей третью номинацию на «Оскар».

7. Вокс люкс

Год: 2018

Оригинальное название: Vox Lux

Натали исполнила роль популярной певицы, чья карьера пошла на спад. В юности героиня стала звездой благодаря песне, которую сочинила, переживая психологическую травму после стрельбы в школе. Она чудом выжила и снова училась ходить, а теперь переживает глубокий личностный кризис.