Один из крупнейших нефтетрейдеров мира предсказал баррель по $100

Цены на нефть, бьющие доковидные рекорды и взлетевшие вдвое с ноября прошлого года, продолжат рост, заявил на сырьевой конференции Financial Times Джереми Вир — глава Trafigura, второго по объемам нефтетрейдера мира.По его словам, из-за снижения инвестиций в добычу «существует шанс», что стоимость барреля вернется к отметке 100 долларов, которую рынок в последний раз видел в 2014 году.

«Ситуация с предложением (на рынке нефти) вызывает довольно серьезное беспокойство. Объем запасов с 15 лет потребления сократился до 10 лет, а капитальные инвестиции, достигавшие 400 млрд долларов 5-6 лет назад, сжались до 100 млрд долларов ежегодно», — сказал Вир (его цитирует Argus).

Это создает долгосрочную базу, которая, «вероятно будет толкать вверх» нефтяные котировки, несмотря на анонсированные планы западных стран перейти на зеленую энергетику, считает топ-менеджер.

«Высокие цены нужны, чтобы стимулировать инвестиции», — пояснил Вир, не уточнив, когда именно стоимость барреля может стать трехзначной.

Представители других сырьевых трейдеров были сдержаннее.

Исполнительный директор Vitol Рассел Харди заявил, что спрос на ископаемые виды топлива достигнет пика и затем начнет снижаться по мере того, как крупнейшие страны мира будут достигать своих целей по сокращению выбросов углеводорода.

Тем не менее, до конца года компания ждет цену в 70-80 долларов за баррель. Глава исследований сырьевых рынков Goldnman Sachs Джеффри Карри на той же конференции спрогнозировал рост котировок до 80 долларов за баррель в третьем квартале, отметив, впрочем, что неопределенность с поставками осложняет дальнейшие оценки.

По данным ОПЕК, на начало лета спрос на нефть превышал мировую добычу на рекордные 2 млн баррелей в сутки, а возникший дефицит оказался больше, чем во время войны в Ливии. На этом фоне цена Brent достигла максимумов с апреля 2019 года, а стоимость WTI вышла на пик почти за три года.

Впрочем, праздник жизни на нефтяном рынке — это целиком и полностью заслуга сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие экспортеры продолжают держать поставки на 4,5 млн баррелей в день ниже докризисного уровняю.

Мировой спрос на нефть остается ниже, чем до пандемии, на 4-5 млн баррелей в день и, по прогнозу Glencore, полностью восстановится только в третьем квартале 2022 года.