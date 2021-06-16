О платьях и о том, на что обратить внимание при выборе

Выбор одежды для девочки-подростка — далеко не самое простое занятие. С одной стороны, нужно учитывать предрасположенность к красивым вещам в нежных оттенках или с интересным принтом, а с другой — важно помнить о практичности. В этом возрасте все еще отдается предпочтение активным играм, и маленькая леди должна не только сражать своим внешним видом наповал, но и чувствовать себя в том же платье максимально комфортно, даже если придется бегать.

На данный момент повседневные платья для подростков https://suzie.ua/ru/catalog/povsednevnye-platya/c78 выпускают с учетом таких особенностей, и подобрать можно будет как на совсем маленькую девочку, так и на взрослого ребенка — все-таки подростковым возрастом принято считать период вплоть до 19 лет.

Основные характеристики

Есть определенные особенности, на которые важно обратить внимание при выборе. В первую очередь это:

стиль;

фасон;

качество тканей.

Также очень важно понимать, что мода не стоит на месте, и одежда, которую вы сейчас покупаете, должна отлично сочетаться не только с туфлями или босоножками, но и с достаточно грубыми, легкими ботинками, кедами или кроссовками. Учитывайте и мнение будущей обладательницы вещи.

Если же вернуться к стилю, то тут все достаточно просто. При пошиве выбираются такие ткани, которые отличаются пестрым рисунком либо темными оттенками, — чаще всего можно увидеть варианты с клеточкой, большим количеством мелких цветков. Реже всего встречаются чисто белые или бежевые решения.

В случае с тканями важно помнить о практичности, прочности, легкости. Часто останавливаются на трикотаже, хотя можно присмотреться к решениям из хлопка, денима, велюра, вискозы, штапеля и их комбинаций. В любом случае стоит выбирать варианты с большим процентом натуральных волокон — искусственные нити в небольшом количестве помогут держать форму вещи в процессе носки.

Какому фасону отдать предпочтение

Стоит отдельно поговорить о фасонах. Среди большого количества вариантов выделяют:

прямой;

А-силуэт;

клеш;

с высокой талией;

баллон;

асимметричный;

туника.

Первый вариант станет идеальным решением для тех, кто предпочитает одинаковую ширину, без акцентов и расширений к краю. Теперь об А-силуэте. Здесь уже идет явное расширение к краю. У такой модели рукава могут как совсем отсутствовать, так и быть полной длины — прямыми или же фонариками.

Платья с высокой талией смотрятся необычно и актуально для всех возрастов, а также отлично сочетаются с обувью разного формата. Решения в формате баллона выглядят очень пышно и нарядно, но больше всего подходят именно маленьким девочкам — отличаются собранным резинкой подолом и мягкими складкам. Туники — это более объемная и простая модель, которую носят и летом, и зимой, сочетая с леггинсами и различной обувью вплоть до ботинок.

Асимметричные платья являются наиболее нестандартными, ведь у них отрез может быть разной длины спереди и сзади. Это нужно учитывать. Что же касаемо клеша, то здесь отличительной чертой является пышная юбка, которую обычно делают из плотной ткани, так что этот фасон подходит, скорее, для зимнего периода.

Вне зависимости от того, что вы выбираете, еще нужно отыскать магазин, который предложит все возможные решения в демократичном соотношении цены с качеством, а также подтвердит свой статус надежного поставщика модной одежды. По этим параметрам подходит, например, сайт Suzie, от сети одноименных магазинов бренда, где заботятся о том, чтобы даже самые маленькие девочки выглядели очень стильно и современно.