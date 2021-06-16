Новая технология позволяет видеть в темноте в любых очках с помощью пленки

Исследователи из Австралийского национального университета вместе с учеными из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии создали революционную технологию — пленку на основе кристаллов нанометрового размера. Она может превращать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое изображение.

Напомним, инфракрасное излучение — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света и микроволновым радиоизлучением. Оптические свойства веществ в инфракрасном излучении значительно отличаются от их свойств в видимом излучении.

Авторы разработки уверяют, что им удалось «сделать невидимое — видимым». Пленка, которая состоит из нанокристаллов, в сотни раз тоньше человеческого волоса. Она наносится на линзы обычных очков, и действует как фильтр, который позволяет видеть в темноте.

© Фото : Jamie Kidston, The Australian National University

Новая технология для управления светом использует свойства метаповерхности сверхтонких пленок, заключающаяся в том, что ее оптические свойства варьируют в каждой отдельной точке.

Авторы разработки отмечают, что им первым удалось преобразовать ИК-свет в видимое изображение на ультратонком экране. Кроме того, новейшая технология очень легкая, дешевая и простая для массового производства. Именно это делает ее перспективной альтернативой современным приборам ночного видения, которые стоят недешево и не всегда удобны.