Натали Портман и Джулианна Мур снимутся вместе в сложной драме

Актрисы подписались на главные роли в новом режиссерском проекте Тодда Хейнса, драме под названием «Май, декабрь».

Напомним, на счету постановщика такие картины, как «Вдали от рая», «Меня там нет», «Кэрол», «Темные воды». С Джулианной Мур он работал неоднократно (в том числе над драмой «Вдали от рая»), а с Портман, которая также выступит и продюсером, поработает впервые.

Портман сыграет знаменитую киноактрису, которая готовится ко съемкам в фильме, основанном на реальной истории женщины (Мур), что живет в счастливом браке с мужчиной, вдвое ее младшим. Актриса приезжает домой к супругам, чтобы ближе узнать своего прототипа и покопаться в их отношениях.

Съемки запланированы на 2022 год.