Найдена стоянка, где впервые встретились сапиенсы и неандертальцы

Israel Antiquities Authority / Facebook

Археологи получили новые датировки для палеолитической стоянки Бокер-Тахтит в пустыне Негев в Израиле и сопоставили их со стратиграфией находок. Полученные данные свидетельствуют о том, что первые сапиенсы из Африки пришли в Левант 50000 лет назад и некоторое время сосуществовали и взаимодействовали с жившими здесь неандертальцами. Новая хронология стоянки опубликована в PNAS.

Находки орудий, относящихся к разным палеолитическим индустриям, их хронология и стратиграфия важны для документирования истории и путей расселения человека. Для времени перехода от среднего к верхнему палеолиту каменные и костяные орудия являются главным маркером смены неандертальцев предками современных людей — сапиенсами. В этом контексте стоянка Бокер-Тахтит является весьма ценным археологическим объектом, поскольку имеет ненарушенные стратиграфические слои со средне- и верхнепалеолитическими находками, перекрытые стерильными осадочными породами. Это позволяет проследить эволюцию технологии обработки камня и выяснить хронологию жизни человеческих популяций.

Предыдущие исследователи в свое время смогли датировать только несколько образцов угля из Бокер-Тахтита из-за ограничений старых способов радиоуглеродного датирования. Эти даты не согласуются с материалами современных исследований памятников, связанных с появлением Homo Sapiens на Ближнем Востоке и его последующей историей. Стоянка расположена в бассейне ручья Вади-Зин в центральном районе пустыни Негев на территории национального парка Эйн-Авдат.

Израильские и немецкие археологи под руководством Элизабетты Боаретто (Elisabetta Boaretto) из Института Вейцмана обратились к материалам раскопанной 40 лет назад стоянки Бокер-Тахтит в Негеве, чтобы при помощи обновленных методов датирования уточнить хронологию памятника. Ученым удалось удревнить время перехода от среднего к верхнему палеолиту на стоянке и обнаружить аргументы сосуществования сапиенсов и неандертальцев в этот период в Восточном Средиземноморье.

Исследование проводилось при помощи методов ускорительной масс-спектрометрии в специализированной лаборатории Института Вейцмана. Этот способ радиоуглеродного анализа существенно уточняет старые датировки по C-14. Параллельно был использован еще один метод датирования — при помощи оптически стимулированной люминесценции (OSL) зерен кварца и полевого шпата из осадочных пород.

Микроскопические исследования отложений и новая схема датировок Бокер-Тахтит показали, что ранние верхнепалеолитические слои, связанные с Homo sapiens пересекаются со среднепалеолитической культурой, оставленной в этом регионе неандертальцами. Смена каменной индустрии, с которой принято связывать смену населения, происходила в короткий промежуток 50000–44000 лет назад. Ученые видят в этом свидетельство одновременного существования, культурного взаимодействия и генетического скрещивания сапиенсов и неандертальцев в Леванте. Стоянка Бокер-Тахтит теперь считается самым первым местом в Леванте, куда пришел современный человек из Африки.