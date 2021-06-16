На картах Google обнаружили «разбившийся НЛО в окружении танков»

Пользователь картографического сервиса Google Earth под ником @crypto_spawn заявил, что обнаружил на спутниковых снимках разбившийся НЛО, обломки которого лежат в Долине Смерти в США. По словам автора поста, загадочный объект окружен танками. Скриншоты опубликованы в Twitter.

В качестве доказательства своих слов @crypto_spawn оставил точные координаты своей находки. Недалеко от объекта черного цвета он разглядел 103-метровую каплевидную впадину, которая, по его мнению, могла остаться после приземления большого корабля.

Еще примерно в 14 километрах пользователь нашел лежащий на земле самолет. «Кто-то подобрался слишком близко и был сбит?» — задался он вопросом.

Комментаторы предположили, что танки вокруг неизвестного объекта могли быть списанными военными машинами, которые используются в качестве мишеней у бомбардировщиков ВВС США. В пользу этой версии говорит тот факт, что точка на карте находится примерно в 240 километрах к юго-западу от авиабазы Грум-Лейк.

Некоторые подписчики @crypto_spawn написали, что его находка напоминает «портал в ад», а другие увидели в ней очертания корабля «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн».