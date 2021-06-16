Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, — Зеленський

Про це в інтерв’ю західним ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, текст опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, транш МВФ важливий для економічної стабільності та інвестиційного клімату.

«Тому ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд», — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що і без траншу Україна впорається.

«Ми будемо жити. У нас все є, я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових у прибуткові. На сьогодні вже розуміємо ці кроки. Тому я не бачу в цьому глобальної проблеми. У будь-якому разі треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно в усіх сенсах», — додав президент.

«Нещодавно я, до речі, чув публічне звернення МВФ, який задоволений перебігом реформ в Україні. Різні ЗМІ дають різну інформацію. Та все ж. Чесно кажучи, для мене передусім важливо, чи задоволені ми. Є «маяки», яких МВФ очікує від України, зокрема судова реформа, і ще багато питань. Сьогодні транш прив’язаний до таких «маяків». Я ще раз повторю: вважаю, що це несправедливо, коли у нас іде війна, коли ми боремося з олігархатом, коли ми боремося з корупцією й реально це робимо. Проте – це їхнє право. З боку МВФ – прив’язувати ті чи інші «маяки» до тих чи інших траншів. Тому що реформи – для нас. Не можна торгувати реформами за гроші. Ось про що мова», — додав Зеленський.

«Маяки» щодо судової реформи – там питання у Вищій раді правосуддя, ВККС і НАБУ. Ось ті законопроекти, які на сьогодні передбачені МВФ. Всі три в першому читанні ухвалені. Я очікую подальших кроків від Верховної Ради. Все узгоджено. Але можуть бути несподіванки, сюрпризи – так у нас трапляється в парламенті. Як було з НАЗК: мені довелося ветувати його (закон. – Ред.), тому що хтось щось додав. На жаль, відповідальності в депутатів багатьох партій немає. Я навіть не знаю, навіщо вони це роблять – просто, вибачте, на зло країні. Як то кажуть «а баба-яга – проти». Це ускладнює ситуацію. Проте всі інші речі з точки зору прозорості бюджету, його прогнозованості – все це уряд на сьогодні робить», — додав президент.Джерело: https://censor.net/ua/n3271761