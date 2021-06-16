Мадонну поймали с бойфрендом на улице

Сейчас 62-летняя Мадонна путешествует по США. Недавно она вместе с детьми навестила своего отца Сильвио Чикконе в Мичигане и поздравила его с 90-летием, а на днях отправилась в Нью-Йорк. Компанию звезде составил ее 27-летний возлюбленный, танцор Ахламалик Уильямс. В воскресенье пару засняли на совместной велопрогулке по городу.

С Уильямсом звезда встречается уже больше года. За это время он успел стать настоящим членом ее семьи и сблизился с приемными детьми певицы: 15-летним Дэвидом Бандой, 15-летней Мерси Джеймс и восьмилетними Стеллой и Эстер. Двое биологических детей Мадонны, 24-летняя Лурдес и 20-летний Рокко, живут отдельно от своей матери, но и с ними Ахламалик отлично ладит.

С Ахламаликом звезда знакома уже много лет — он проходил прослушивание для ее тура Rebel Heart в 2015 году. Романтические отношения между ними начались в 2018 году, но долгое время они их скрывали. Лишь спустя два года звезда рассекретила свой роман. Несмотря на мнения скептиков, инсайдеры говорят, что она в отношении Уильямса настроена очень серьезно и думает о совместном будущем.

Карантин в прошлом году пара провела вместе, и, по словам артистки, лучшего компаньона для этого, нежели ее бойфренд, она не могла и пожелать.