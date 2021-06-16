Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году, передает ТАСС.

Ким Чен Ын официально объявил об угрозе голода в КНДР, однако по информации ЦРУ уже сотни тысяч северных корейцев умерли от голода в течении года.

Глава Северной Кореи заявил, что прошлогодний тайфун помешал выполнить план по выращиванию зерна. Поэтому в стране складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием.

Ким Чен Ын считает, что усугубили положение и меры, введенные в стране против распространения коронавируса. По его мнению, принятые ограничения затянули «борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

Отмечается, что лидер КНДР якобы призвал партию и жителей страны быть готовыми к новому «Трудному походу». Под этмм термином понимаются 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелом экономическом кризисе, сопровождавшимся массовым голодом.

Ранее Ким Чен Ын назвал ситуацию в Северной Корее «самой трудной в истории». Однако страна вступила в новую эпоху, выйдя за рамки периода «защиты и самосохранения», поэтому она нуждается в радикальном прогрессе, переменах и темпах роста.