Кевин Бейкон сыграет злодея в ремейке «Токсичного мстителя»

Актер Кевин Бейкон присоединился к актерскому составу ремейка картины 1984 года «Токсичный мститель», главную роль в котором играет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.
Бейкон сыграет хитрого и эксцентричного злодея.
Помимо Бейкона и Динклейджа, в современной версии снимутся Джейкоб Тремблей и Тейлур Пейдж.
Мэйкон Блэр займет режиссерское кресло. Сценарий также написал Блэр, пообещав сохранить основные сюжетные моменты оригинала.
Сюжет рассказывает об уборщике-неудачнике Мелвине, который терпит множество издевок со стороны общества. В какой-то момент, спасаясь от очередных издевательств, он прыгает в окно и падает в чан с токсичными отходами, что приводит к мутациям. Мелвин становится монстром с нечеловеческой силой и начинает очищать родной город Тромавилль от зла.
Съемки стартуют в конце июня в Болгарии, а премьера намечена на 2022 год.
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