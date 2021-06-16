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Кевин Бейкон сыграет злодея в ремейке «Токсичного мстителя»

Кевин Бейкон сыграет злодея в ремейке "Токсичного мстителя"

Актер Кевин Бейкон присоединился к актерскому составу ремейка картины 1984 года «Токсичный мститель», главную роль в котором играет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

Бейкон сыграет хитрого и эксцентричного злодея.

Помимо Бейкона и Динклейджа, в современной версии снимутся Джейкоб Тремблей и Тейлур Пейдж.

Мэйкон Блэр займет режиссерское кресло. Сценарий также написал Блэр, пообещав сохранить основные сюжетные моменты оригинала.

Сюжет рассказывает об уборщике-неудачнике Мелвине, который терпит множество издевок со стороны общества. В какой-то момент, спасаясь от очередных издевательств, он прыгает в окно и падает в чан с токсичными отходами, что приводит к мутациям. Мелвин становится монстром с нечеловеческой силой и начинает очищать родной город Тромавилль от зла.

Съемки стартуют в конце июня в Болгарии, а премьера намечена на 2022 год.

16 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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