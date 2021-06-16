Google открыл доступ к сквозному шифрованию сообщений в популярном приложении для Android

Для приложения «Сообщения» раньше являлся обмен SMS и MMS, а сейчас доступно общение в режиме текстового мессенджера с возможностью прикрепления фото и прочих медиафайлов. Компания заверяет, что никто не сможет иметь доступ к RCS-сообщениям,

кроме самих пользователей. Даже если сообщения смогут перехватить хакеры, прочитать их им все равно не удастся.

После бета-тестерования новая функциональность доступна всем владельцам смартфонов. Важно отметить, что для ее использования необходимо включить в настройках приложения функцию чата и обеспечить подключение к интернету с помощью Wi-Fi или мобильной сети. При этом обмен сообщениями со сквозным шифрованием будет недоступен при отсутствии интернет-соединения, при обмене «классическими» SMS и MMS-сообщениями, а также при участии в групповых чатах.

Зашифрованные сообщения будут отмечаться значком замка и темно-синим цветом в ленте.

Rich Communication Services (RCS) — новая система передачи сообщений, которая, как ожидается, в будущем заменит SMS, предлагая групповые чаты, стикеры и эмодзи, и обмен фото/видео в более высоком качестве. Также RCS сможет показывать наличие пользователя в сети, индикаторы печатания в данный момент и прочитанных сообщений, как в других мессенджерах.