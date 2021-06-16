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Джессика Бил впервые поделилась подробностями родов во время пандемии

Актриса боялась, что Джастина Тимберлейка не пустят в больничную палату.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк в июле прошлого года стали родителями во второй раз. Пара долгое время держала эту информацию в тайне, однако актриса поделилась некоторыми подробностями личной жизни.

«Не то, чтобы это должно было быть секретом. Просто случился коронавирус, а потом я поехала в Монтану со всей семьей и не уезжала оттуда», — приводит слова Джессики Бил издание Eonline.

Актриса также рассказала, что из-за пандемии она не была уверена в том, что Джастину Тимберлейку разрешат находиться в больничной палате. Однако все сложилось хорошо, и 40-летний певец смог присутствовать при родах.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк поженились в октябре 2012 года. В сентябре 2013 года актриса официально взяла фамилию мужа, при этом продолжила сниматься в фильмах под девичьей фамилией. Старший сын супругов, Сайлас, появился на свет в апреле 2015 года, а младший, Финеас, в сентябре 2020 года.

Источник фото: Legion Media

Автор: Глушенкова Алина

16 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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