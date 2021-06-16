Дженнифер Лопес вступит в схватку с искусственным интеллектом

Дженнифер Лопес, подписавшая долгосрочный контракт о сотрудничестве с потоковым сервисом Netflix, определилась с очередным совместным проектом. Актриса примет участие в научно-фантастической ленте под названием “Атлас”, режиссером которой станет создатель фильма-катастрофы «Разлом Сан-Андреас» Брэд Пейтон.

Действие будет происходить в будущем. Лопес предстоит сыграть героиню, противостоящую искусственному интеллекту, который решил, что единственный способ положить конец войнам — покончить с самим человечеством. Чтобы перехитрить своего противника, ей предстоит сотрудничать с тем, чего она боится больше всего, — другим искусственным интеллектом.

«Возможность снять Дженнифер в главной роли этого фильма — воплощение моей мечты, поскольку я знаю, что она привнесет невероятную силу, глубину и подлинность, которыми мы все восхищаемся в ее работе», — прокомментировал постановщик.

Отметим, что в активе Пейтона есть сразу несколько перспективных кинопроектов. Среди них еще один научно-фантастический боевик, который называется «Самый разыскиваемый во Вселенной” с Дэйвом Батистой в главной роли, и недавно он присоединился к адаптации популярной видеоигры «Sniper Elite».

Сроки работ над «Атласом» пока не уточняются.