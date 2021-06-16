Дженнифер Энистон порадовала в день рождения Кортни Кокс

Актрисе Кортни Кокс, которая исполнила роль Моники Геллер в комедийном сериале «Друзья», 15 июня исполнилось 57 лет. Дженнифер Энистон решила преподнести сладкий подарок своей подруге, о чем сообщила в Instagram. В Stories актриса опубликовала милое видео, на котором две давние подруги держатся за руки.

«С днем рождения этого до смешного особенного человека. Когда тебе весело, время летит незаметно», — подписала видео Энистон.

Также Дженнифер выложила фотографию с Кокс и сказала о том, что любит ее. День рождения Кортни отмечает спустя два дня после своей дочери от бывшего мужа Дэвида Аркетта. Коко исполнилось 17 лет.

Прошло более 15 лет с того момента, как сериал выпустил последнюю серию 10 сезона. Актеры ситкома заявляют, что полностью переосмыслили свои роли.

27 мая поклонники «Друзей» были в восторге от воссоединения с любимыми героями. Экранные Рэйчел, Росс, Моника, Фиби, Чендлер и Джоуи встретились на съемочной площадке ситкома, где предались воспоминаниям о самых счастливых временах своей жизни, а также поделились занимательными деталями съемок.

Источник фото: Legion-Media