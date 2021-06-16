Джамала снялась в откровенной фотосессии

Популярная украинская певица Джамала очаровала поклонников пикантными кадрами, которыми поделилась в Instagram.
Звезда надела пиджак пудрового цвета на голое тело и пикантно позировала фотографу.
Кроме пиджака, Джамала надела белые джинсы с завышенной посадкой, белые кроссовки и дополнила образ эксклюзивными аксессуарами.
Также Джамала продемонстрировала аудитории новую прическу.
«Становится жарко», — подписала фото певица.
Джамала сидела на деревянном стуле. Ее окружали серые стены.
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