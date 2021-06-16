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Джамала снялась в откровенной фотосессии

Джамала снялась в откровенной фотосессии

Популярная украинская певица Джамала очаровала поклонников пикантными кадрами, которыми поделилась в Instagram.

Звезда надела пиджак пудрового цвета на голое тело и пикантно позировала фотографу.

Кроме пиджака, Джамала надела белые джинсы с завышенной посадкой, белые кроссовки и дополнила образ эксклюзивными аксессуарами.

Также Джамала продемонстрировала аудитории новую прическу.

«Становится жарко», — подписала фото певица.

Джамала сидела на деревянном стуле. Ее окружали серые стены.

16 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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