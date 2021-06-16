Хочу вести свою рубрику

На картах Google обнаружили «разбившийся НЛО в окружении танков» ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на запуск зажигательных шаров » Джамала снялась в откровенной фотосессии Популярная украинская певица Джамала очаровала поклонников пикантными кадрами, которыми поделилась в Instagram. Звезда надела пиджак пудрового цвета на голое тело и пикантно позировала фотографу. Кроме пиджака, Джамала надела белые джинсы с завышенной посадкой, белые кроссовки и дополнила образ эксклюзивными аксессуарами. Также Джамала продемонстрировала аудитории новую прическу. «Становится жарко», — подписала фото певица. Джамала сидела на деревянном стуле. Ее окружали серые стены.