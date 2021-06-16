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Дочь помогла Крису Пратту понять кое-что важное о сыне от первого брака

Актер — счастливый отец двоих детей.

Дочь помогла Крису Пратту понять кое-что важное о сыне от первого брака

В августе 2020 года актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварценеггер стали родителями дочки Лайлы. Также у Криса есть восьмилетний сын Джек от предыдущего брака с Анной Фэрис.

Как поделился актер, второй ребенок помог ему увидеть уникальность первого. Пратт объяснил: когда у вас один ребенок, вы думаете, что все младенцы одинаковые, а потом появляется второй, и вы понимаете индивидуальность каждого.

«Каждый ребенок уникальный и особенный, ни один из них не вылеплен по шаблону», — приводит слова актера издание Eonline.

Крис Пратт — популярный американский актер. Зрители знают и любят его по главным ролям в фильмах «Стражи Галактики», «Мир Юрского периода» и «Пассажиры».

Источник фото: Legion Media

16 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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