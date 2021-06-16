Цены на нефть повышаются на данных о снижении запасов в США

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов растут после того, как Американский институт нефти (API) объявил о значительном сокращении запасов в США.

По состоянию на 8:23 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,62 до $74,61, а июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,53 до $72,65 баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «торги по нефти завершились повышением». «По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 1,61% до $74,28. Цены на нефть выросли во вторник и продолжают повышаться в среду на торгах в Азии на фоне оптимизма в отношении восстановления спроса на энергоресурсы, а также снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время», — говорится в обзоре эксперта.

Он констатирует, что, «согласно последним данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе, запасы нефти сократились на 8,537 млн баррелей (ожидалось — минус 4,2 млн)».

Тем временем, указывает Антонов, «Британия продлила ограничительные меры на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля». «Рынок проигнорировал новости из Великобритании. Значит, покупатели собрались поднимать цену выше», — полагает аналитик.

На его взгляд, цена Brent «вплотную приблизилась к промежуточному сопротивлению $75 за баррель». «После него покупателям открывается дорога к $80. На сегодня из важных событий заседание FOMC (комитета ФРС США по открытым рынкам — ред.) и пресс-конференция (главы американского Центробанка) Джерома Пауэлла», — подытоживает эксперт.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.

1 июня министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.