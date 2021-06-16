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Coca Cola потеряла 4 млрд долларов капитализации из-за пресс-конференции с Роналду

Coca Cola потеряла 4 млрд долларов капитализации (при этом акции компании упали на 1,6%) из-за пресс-конференции с Роналду, на ней футболист демонстративно убрал со стола пару бутылок с колой*, призвав пить обычную воду

*бренд Coca Cola является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020. Сам Криштиану Роналду никогда не был замечен ни в рекламе Coca Cola, ни в рекламе Pepsi.Также футболист признавался, что его раздражает, когда его сын пьет Coca-Cola и ест чипсы. Самого португальца от употребления газированных напитков отучил бывший футболист Райан Гиггз

16 июня, 2021 | Category: Новости, США
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