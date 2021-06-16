Бывшая жена Безоса подарила $2,7 миллиарда

Маккензи Скотт, которая после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом получила 4% компании, пожертвовала на благотворительность $2,7 млрд. Меньше чем за год она направила на эти цели уже $8,5 млрд. В январе она вошла в рейтинг самых щедрых миллиардеров США по версии Forbes

Пожертвования получат 286 различных организаций, которые «исторически игнорировались и не получали достаточного финансирования», пояснила Скотт. Среди них, в частности, учебные заведения, учреждения культуры, а также организации, которые занимаются вопросами дискриминации в отношении этнических и религиозных меньшинств, и оказывают поддержку представителям разных конфессий.

«Эти 286 команд были отобраны в результате тщательного исследования и анализа. Это люди, которые годами успешно продвигали гуманитарные цели, часто не зная, появятся ли деньги на их банковских счетах через два месяца. Что они могут сделать, имея на руках больше наличных, чем они рассчитывали? Купить все необходимое. Найти новые способы помогать. Нанять несколько новых сотрудников, которым они смогут платить в течение следующих пяти лет. Купить для них стулья. Перестать работать каждые выходные. Поспать», — написала Скотт.

Она также добавила, что организации сами будут решать, как потратить полученные деньги. «Мы считаем, что команды, имеющие опыт работы на переднем крае проблем, лучше всех знают, как правильно использовать деньги», — пояснила Скотт.

Скотт впервые направила деньги на благотворительность в июле 2020 года. С тех пор общий объем ее пожертвований составил $8,5 млрд. Скотт получила 4% акций Amazon.com после развода с Джеффом Безосом и быстро стала одним из самых крупных филантропов в мире, отмечает агентство. Эксперты хвалили Скотт не только за скорость и масштабы пожертвований, но и за то, каким организациям она жертвует: она направляет помощь небольшим инициативам, которые, как правило, остаются вне зоны внимания крупных благотворителей.

В январе Forbes USA опубликовал рейтинг 25 самых щедрых миллиардеров США, подсчитав, сколько денег каждый из них направил на благотворительность за всю свою жизнь. Скотт появилась в нем впервые и сразу заняла шестую строчку: на тот момент она пожертвовала больше $5,83 млрд организациям, которые борются с расовым, гендерным и экономическим неравенством. По состоянию на 15 июня состояние Скотт оценивается Forbes USA в $57 м

Источник: forbes.ру