Обзор заведений с быстрой доставкой суши в г. Мелитополь Цены на нефть повышаются на данных о снижении запасов в США » AstraZeneca разрабатывает лекарство от COVID Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, а ученые разрабатывают новые методы лечения инфекции, пишет Фармапедия. Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил о недостаточной эффективности препарата от коронавируса, пишет Reuters. Участниками испытания были невакцинированные взрослые старше 18 лет, которые контактировали с больными коронавирусом в течение последних восьми дней. Хотя это испытание не достигло основной конечной точки против симптоматического заболевания, мы воодушевлены защитой, наблюдаемой у участников с отрицательным результатом ПЦР после лечения этим препаратом, — заявила исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос. Напомним, ученые проверили эффективность вакцин от коронавируса. По их данным, количество тех, кто сделал прививку и все-таки заразился, не превышает трех человек на 1 тыс., при этом у двух человек из этой тройки болезнь протекала бессимптомно.