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AstraZeneca разрабатывает лекарство от COVID

Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, а ученые разрабатывают новые методы лечения инфекции, пишет Фармапедия.

Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил о недостаточной эффективности препарата от коронавируса, пишет Reuters.

Участниками испытания были невакцинированные взрослые старше 18 лет, которые контактировали с больными коронавирусом в течение последних восьми дней.

Хотя это испытание не достигло основной конечной точки против симптоматического заболевания, мы воодушевлены защитой, наблюдаемой у участников с отрицательным результатом ПЦР после лечения этим препаратом, — заявила исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос.

Напомним, ученые проверили эффективность вакцин от коронавируса. По их данным, количество тех, кто сделал прививку и все-таки заразился, не превышает трех человек на 1 тыс., при этом у двух человек из этой тройки болезнь протекала бессимптомно.

16 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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