Анджелина Джоли познакомила сына с бывшим первым мужем

Анджелина Джоли была замечена возвращающейся в квартиру своего бывшего мужа Джонни Ли Миллера вместе с 17-летним сыном Паксом уже второй раз за неделю.

Как пишет издание Daily Mail, 46-летняя актриса выглядела шикарно в черном макси-платье с длинными рукавами. При этом Пакс был одет непринужденно: в бледно-розовую футболку и темные джинсы.

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер поженились в 1996 году после встречи на съемках фильма «Хакеры». Однако уже в 1999-ом пара официально развелась.

После этого в жизни актрисы появился Брэд Питт, а Джонни женился на Мишель Хикс, но продержавшись десять лет, их брак распался.

Источник фото: Legion Media