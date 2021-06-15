Западная Украина: 500 000 человек убиты, арестованы и высланы — Берия рапортует

Репрессии НКВД-МГБ на Западной Украине в период с 1944 — 1953 гг.: докладная Лаврентия Берии в Президиум ЦК КПСС о состоянии борьбы с «врагами советской власти» в западных областях Украины.

«В Президиум ЦК КПСС

Произведенной МВД СССР проверкой установлено, что работа органов б[ывшего] МГБ Украинской ССР по борьбе с остатками антисоветского националистического подполья и его шпионско-террористических банд в западных областях Украины все еще находится на низком уровне.

В ряде районов западных областей Украинской ССР антисоветское подполье продолжает существовать, а его банды терроризировать трудящееся население и партийно-советский актив.

Низкий уровень агентурно-оперативной работы органов госбезопасности Украины привел к тому, что руководящие звенья националистического подполья в западных областях УССР до сих пор не выявлены и надежной агентуры, способной внедриться в эти звенья, не имеется.

Если применение чекистско-войсковых операций в борьбе с националистическим подпольем и его вооруженными бандами в первое время после освобождения западных областей Украинской ССР от немецко-фашистских оккупантов и оправдывалось конкретной обстановкой, то в последний период времени, когда с остатками этого подполья нужно было бороться преимущественно агентурно-оперативными методами, широкое применение войсковых операций вплоть до 1953 г., естественно, не могло дать должных результатов.

Так, из 1023 операций, проведенных в 1952 году, закончились без всякого результата 946 операций, из 120 операций за 3 месяца текущего года — 10. Эти операции, как правило, сопровождались сплошным «прочесыванием» населенных пунктов и массовыми обысками населения. В результате производились аресты и выселение граждан по малозначительным материалам, а иногда вовсе без всяких оснований.

За период с 1944 по 1953 г. в западных областях Украины арестовано, убито и выслано до 500 000 человек, из них:

1. Арестованы по обвинению в принадлежности

к антисоветскому националистическому подполью — 103 003 чел.,



в том числе были осуждены с содержанием в лагерях и тюрьмах — 82 930 чел.



2. Арестованы по обвинению в шпионаже, диверсиях, вредительстве, террористических намерениях, антисоветской агитации, пособничестве и участии в карательных действиях немецко-фашистских органов и войск во время оккупации западных областей Украины — 31 464 чел.,

в том числе были осуждены с содержанием в лагерях и тюрьмах — 26 787 чел.



3. Убиты как участники шпионских террористических групп националистического подполья — 153 259 чел.

4. Высланы за пределы УССР как пособники этих банд — 203 737 чел.

Естественно, что такое положение не могло не озлобить широкие слои населения и способствовало усилению среди них влияния вражеских элементов.

Однако необходимо отметить, что наряду с изложенными выше недостатками в работе б. органов госбезопасности Украины, по поступающим сигналам, среди населения западных областей УССР, особенно сельских районов, имеет место недовольство проводимыми советской властью мероприятиями, в частности, налоговой политикой.

По данным МВД УССР, за последние два-три года от крестьян западных областей Украины поступило большое количество жалоб на неправильное обложение их налогами. Так, за 1951 год поступило свыше 45 000 жалоб на непосильное обложение налогом, в 1952 году — свыше 36 000 и только за первые три месяца текущего года — свыше 5000.

За три месяца 1953 года отделом военной цензуры МВД УССР было конфисковано по западным областям УССР 31 695 внутрисоюзных и 194 590 адресованных за границу писем, в которых содержались отрицательные высказывания и недовольство действиями местных органов власти.

В период 1949–1950 гг., вследствие слабого политического обеспечения набора молодежи в ремесленные училища и школы ФЗО, до 8000 чел. молодежи перешло на нелегальное положение и использовалось антисоветскими элементами во вражеских целях.

Непрекращающаяся активность националистического подполья в западных областях УССР объясняется также и тем, что, несмотря на значительное время, истекшее после воссоединения западных областей с Украинской ССР, все еще в достаточной мере не созданы кадры руководящего партийно-советского актива из числа местного населения. Как известно, в большинстве западных областей и районов партийные и советские организации возглавляются работниками, командированными из восточных областей УССР и других республик Советского Союза.

Так, из числа 474 чел. руководящих работников областных, городских и районных исполкомов Советов депутатов трудящихся западных областей Украины местные кадры составляют — 179 чел., а из 311 руководящих работников областных, городских и районных партийных органов этих же областей — только 18 чел. являются местными кадрами.

Аналогичное положение имеет место и по работе среди интеллигенции.

Из 1718 профессоров и преподавателей 12 львовских высших учебных заведений к числу местной интеллигенции принадлежат только 320 чел., остальные являются русскими или уроженцами восточных областей УССР.

В Торгово-экономическом институте все 56 дисциплин преподаются на русском языке; в лесотехническом институте из 41 дисциплины на украинском языке преподаются только 4; в сельскохозяйственном институте из 37 дисциплин — 5; в полиграфическом институте из 39 предметов — только 3; в педагогическом институте из 37 дисциплин читаются на украинском языке только 7.

В руководстве указанных 12 высших учебных заведений гор. Львова нет ни одного директора из числа уроженцев западных областей Украины; в числе 25 заместителей директоров этих институтов только один человек является местным жителем.

В 27 техникумах гор. Львова из числа 428 преподавателей выходцами из западных областей УССР являются только 58 чел., а из 60 чел. руководящих работников этих техникумов — только 3.

Такое положение создалось не только из-за недостатка в соответственно подготовленных кадрах интеллектуальных работников — выходцев из западных областей Украины, но и, очевидно, в результате недопонимания всей важности сохранения и использования кадров западноукраинской интеллигенции.

Видные представители западноукраинской интеллигенции, по данным МВД УССР, расценивают такую «политику» правительства и ЦК КП Украины как «русификаторскую».

Так, например, писатель ЛУКЬЯНОВИЧ Д.Я. говорит:

«Процесс обрусения проявляется в ряде направлений и ведется очень продуманно и последовательно. Из западных областей выселили большую часть ее интеллигенции, выселили, переселили и продолжают переселять очень многих крестьян. Более 90% всех заканчивающих вузы и втузы студентов направляют на работу в РСФСР и другие республики, а не оставляют во Львове и западных областях…

Так естественно и незаметно происходит ее обрусение. А впрочем, оно осуществляется и на школьной скамье: преподавание ведется почти исключительно на русском языке. Даже те студенты, которые настроены более националистически, не знают ничего, да и не могут знать о том, что украинский народ имел своих выдающихся людей — ученых, героев, писателей, художников и других не только в лице КОТЛЯРЕВСКОГО, ШЕВЧЕНКО, ФРАНКО, КОЦЮБИНСКОГО, ЛЫСЕНКО, но и в лице многих других писателей, поэтов и ученых. Учат только биографии выдающихся русских людей, но не украинцев».

Научный работник филиала Академии наук УССР ОГАНОВСКИЙ В.П. высказывал свое возмущение тем, что в Торгово-экономическом институте, в котором он преподает, «полностью русифицировано руководство. Украинца ГАРКАВЕНКО сменил чистокровный русак — ЧИСТЯКОВ (на посту директора института); украинца МАЙБОРОДУ — рязанец НИКИТИН (замдиректора по научной части), а БИЛЕВИЧА, говорят, сменит НОВОДЕРЕЖКИН (зам. директора по учебной части). Ни один из них не умеет говорить по-украински. Представляете себе, какое впечатление произведет разговор с ними на ту местную молодежь, которая приедет из районов и будет поступать в этот „украинский“ институт».

Экономист ГАЛУШКО, выражая недовольство «политикой обрусения», заявил:

«Все делопроизводство в хозяйственных, особенно в торгово-кооперативных организациях, ведется на русском языке. Я вижу, что все здесь направлено к тому, чтобы ликвидировать все украинское. Местным людям ходу не дают, хотя среди них есть много людей, более знающих и достойных занимать руководящие места, чем среди тех, кто их занимает».

Академик ВОЗНЯК, доцент медицинского института МУЗЫКА и некоторые другие видные западноукраинские интеллигенты, отмечая «тяжелое положение большинства колхозников», считают, что: «все это является результатом недостаточного внимания к нуждам местного крестьянства со стороны областных организаций; очень плохого подбора руководящих кадров в районных организациях и колхозах; голого администрирования вместо честного хозяйственного руководства в колхозах».

Один из агентов МВД Украинской ССР «Объективный», подтвердив вышеприведенные настроения украинской интеллигенции, отмечает со своей стороны, также в качестве одного из фактов, неудовлетворительное положение и во Львовском отделении Союза советских писателей. Он говорит:

«Во Львовском отделении Союза советских писателей плохо поставлена работа по выявлению и воспитанию талантливой молодежи из местного населения. За 6 лет в кандидаты и члены Союза было принято около 15 чел. и только один из них — Ростислав БРАТУНЬ — был местным украинцем, остальные — уроженцы восточных областей Украины и русские.

Сейчас к приему в Союз есть только один кандидат из местного населения, молодой талантливый поэт — Дмитрий ПАВЛЫЧКО.

Главный редактор Львовского книжно-журнального издательства ЦМОКОЛЕНКО, которому ПАВЛЫЧКО представил сборник своих стихов, уже два года задерживает издание этой книги.

Учитывая, что стихи ПАВЛЫЧКО талантливы и в основном направлены против Ватикана и буржуазных националистов, такая книга могла бы сыграть большое воспитательное значение для местной молодежи».

Немало отрицательных разговоров и обобщений вызывают факты тяжелого материального положения некоторых широко известных представителей местной интеллигенции. Так, например, бывший профессор Львовского университета Юлиан ЗАЯЦ работает в настоящее время в качестве библиотекаря филиала Академии наук УССР с окладом в 400 рублей. Известный в городе Львове старый адвокат ПАВЕНСКИЙ сейчас работает нормировщиком на пивоваренном заводе в городе Львове.

МВД СССР принимаются необходимые меры к перестройке оперативно-чекистской работы органов МВД УССР с целью ликвидации националистического подполья и пресечения активных проявлений шпионско-террористических банд в западных областях Украины, устранению и поимке засланных из-за границы эмиссаров, изменению методов чекистской работы, а также укреплению органов МВД западных областей УССР кадрами из числа работников местного происхождения.

Однако эти мероприятия, как это доказано многолетней практикой, не могут дать должных результатов, если одновременно по линии партийных и советских органов не будут приняты соответствующие меры.

Поэтому возникает необходимость серьезного изучения обстановки в западных областях УССР. Нужно помочь ЦК КП Украины и Совету Министров УССР разобраться в создавшейся обстановке, тщательно проверить, нет ли серьезных извращений в вопросах колхозного строительства, элементов администрирования, проверить всю налоговую систему в целях возможного пересмотра ее и, если необходимо, — ослабления налогового пресса.

Надо, на мой взгляд, потребовать от ЦК КП Украины решения вопроса подготовки, выращивания и выдвижения в западных областях УССР местных кадров; рассмотреть и утвердить программу массово-политической работы как среди сельского населения, так и городской интеллигенции, в особенности во Львове, имеющей определенное влияние на все слои населения западных областей УССР.

В этих целях следовало бы командировать на Украину группу ответственных работников, поручив ей вместе с ЦК КП Украины и Советом Министров УССР тщательно ознакомиться с положением в западных областях Украины, на месте принять необходимые меры к устранению выявленных недостатков и подготовить предложения для рассмотрения их в Президиуме ЦК.

Л.Берия

«16» мая 1953 года

№ 63/б«

Машинописный подлинник. Подпись Берия — автограф.

РГАСПИ, ф.82, оп.2, ед. хр.897, лл.143 — 150

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Опубликовано в блоге allin777

Взято: http://argumentua.com/stati/500-000-chelovek-ubity-arestovany-i-vyslany