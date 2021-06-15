В Калифорнии жилой дом печатают на 3D принтере всего за 24 часа

Высокие технологии постепенно проникают в строительную отрасль, создавая условия для успешного решения квартирного вопроса. Калифорнийская компания Mighty Buildings объявила о начале производства полноценных домов с использованием искусственного камня и технологии 3D печати. В настоящее время фирма имеет возможность производить дома площадью 33 квадратных метра (350 кв. фута) и уже реализует в штате Калифорния первые реальные проекты. Время создания полностью готового к чистовой отделке дома всего 24 часа.



Ранее несколько компаний уже объявляли о готовности использования 3D принтеров при строительстве домов. Так специалисты компании S-Squared уже работают над «печатью» социального жилья в Мексике. Однако у технологии строительства Mighty Buildings имеется два основных преимущества: использование уникального строительного материала искусственного камня и модульный характер домов, позволяющий строить их на производственных площадях компании с дальнейшей доставкой заказчику в Калифорнии.

Традиционно в 3D принтерах при строительстве домов используется бетонная смесь, требующая технологической оснастки для формирования стен и потолков после печати. Однако Mighty Buildings применяет синтетический камень, который под действием ультрафиолетовых лучей застывает практически мгновенно. При таких условиях во время строительства горизонтальных плоскостей (потолок или пол) не требуется установка опорной конструкции. Сразу же после печати дома, все поверхности обрабатываются, шлифуются роботизированным комплексом, подготавливая стены и потолки к чистовой отделке.

Следующим преимуществом технологии Mighty Buildings является модульный, универсальный характер домов, позволяющий строить 33-х метровую «коробку» на заводе компании, с дальнейшей доставкой на место указанное заказчиком. Такой способ значительно снижает