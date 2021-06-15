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В Half-Life: Alyx нашли странные закономерности

В Half-Life: Alyx и Half-Life заметили одинаково мерцающий свет. Похоже, Valve не меняла его код со времён движка Quake

Впрочем, зачем ломать то, что работает.

На свет, который с одинаковой частотой мерцает в первой Half-Life и в Half-Life: Alyx, вышедшей 22 года спустя, обратили внимание пользователи Reddit.

Судя по всему, дело в системе управления анимациями света, которую по-прежнему использует Valve. В ней яркость освещения регулируется буквами английского алфавита: «a» означает полную темноту, а «z» — максимальную яркость.

Из этих символов составляются управляющие строки, и для мерцающей лампы используется сочетание «mmamammmmammamamaaamammma». Его можно найти в коде и первой Half-Life, и второй — и, судя по всему, в коде Half-Life: Alyx.

Эта же управляющая строка используется и в коде Quake. Игра работает на движке Quake Engine, на основе которого Valve позже создала GoldSrc, а затем и Source, на котором сделаны Half-Life и другие её игры. Поэтому одинаково мерцающий свет можно увидеть в Quake, Half-Life и Portal.

 

15 июня, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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