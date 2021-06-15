Западная Украина: 500 000 человек убиты, арестованы и высланы — Берия рапортует 5 лучших фильмов 90-х для дома — что посмотреть » В Half-Life: Alyx нашли странные закономерности В Half-Life: Alyx и Half-Life заметили одинаково мерцающий свет. Похоже, Valve не меняла его код со времён движка Quake Впрочем, зачем ломать то, что работает. На свет, который с одинаковой частотой мерцает в первой Half-Life и в Half-Life: Alyx, вышедшей 22 года спустя, обратили внимание пользователи Reddit. Судя по всему, дело в системе управления анимациями света, которую по-прежнему использует Valve. В ней яркость освещения регулируется буквами английского алфавита: «a» означает полную темноту, а «z» — максимальную яркость. Из этих символов составляются управляющие строки, и для мерцающей лампы используется сочетание «mmamammmmammamamaaamammma». Его можно найти в коде и первой Half-Life, и второй — и, судя по всему, в коде Half-Life: Alyx. Эта же управляющая строка используется и в коде Quake. Игра работает на движке Quake Engine, на основе которого Valve позже создала GoldSrc, а затем и Source, на котором сделаны Half-Life и другие её игры. Поэтому одинаково мерцающий свет можно увидеть в Quake, Half-Life и Portal.