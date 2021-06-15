Ущерб от киберпреступности сравнили с полетом на Марс

В ближайшие десять лет, до 2031 года, ущерб от киберпреступности может достичь уровня 256 миллиардов долларов в год. К такому выводу пришла аналитическая компания Cybersecurity Ventures, предположив, что объем преступлений будет расти с такой же скоростью.

Эту цифру можно сравнить с программой полетов на Марс и его колонизации. Глава SpaceX Илон Маск оценивает предварительные расходы в 6 миллиардов долларов, то есть более чем в 30 раз дешевле.

Еще в 2015 году урон от хакеров составлял 325 миллионов долларов, в 2017 году — 5 миллиардов, в 2018-м — 8 миллиардов, а в 2019-м —11,5 миллиарда долларов. Уже в текущем году, по оценкам экспертов, мировой экономике грозит потеря 20 миллиардов.

Подсчеты включают в себя как расходы атакованных компаний, так и рост страховых взносов, работу криминалистов и восстановление систем после атак. При этом борьбу с киберпреступлениями эксперты пока считают малоэффективной. На месте одной разоблаченной группировки тут же появляются другие, и число преступлений растет.

Некоторые из опрошенных изданием экспертов усомнились в точности оценок Cybersecurity Ventures, но признали, что ущерб от атак кибервымогателей растет очень быстро. Вместе с тем основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров считает, что приведенная оценка даже ниже реальности, поскольку компании могут скрывать часть потерь.