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Уряд незаконно призначив Вітренка головою “Нафтогазу” – НАЗК

Уряд незаконно призначив Вітренка головою &#8220;Нафтогазу&#8221; &#8211; НАЗК

Розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України” є незаконним, у зв’язку з чим контракт з ним має бути скасовано.

Про це йдеться у приписі голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов’язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК “Нафтогаз України”.

“Враховуючи викладене, 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету міністрів України припис про усунення порушень ст. 26 Закону України “Про запобігання корупції”, – йдеться у повідомленні.

НАЗК вимагає скасувати призначення Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. А також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК.

15 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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