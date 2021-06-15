Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями » Уряд незаконно призначив Вітренка головою “Нафтогазу” – НАЗК Розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України” є незаконним, у зв’язку з чим контракт з ним має бути скасовано. Про це йдеться у приписі голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова. В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов’язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК “Нафтогаз України”. “Враховуючи викладене, 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету міністрів України припис про усунення порушень ст. 26 Закону України “Про запобігання корупції”, – йдеться у повідомленні. НАЗК вимагає скасувати призначення Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. А також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК.