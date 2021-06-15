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Умер старейший в мире космонавт

Владимир Шаталов

Советский летчик-космонавт Владимир Шаталов скончался в возрасте 93 лет. С 2016 года, после смерти американского астронавта Джона Гленна, Шаталов являлся самым старым в мире участником космических полетов.

«Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов», — говорится в сообщении.

Шаталов родился в 7 декабря 1927 года. В Великую Отечественную войну будущий космонавт участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине. В 1949 году окончил Качинское военное авиационное училище летчиков, а в 1956 году Военно-воздушную академию.

Первый космический полет Шаталова произошел 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». Экипаж корабля под его командованием выполнил первую в мире стыковку кораблей в космосе.

15 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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