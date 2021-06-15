Стеклянные сантехнические перегородки

Сантехнические перегородки из стекла – конструкции с повышенной влагоустойчивостью, невосприимчивы к перепадам температур. Благодаря мобильности изделий и универсальности их конструкций они подходят для установки в различных санитарных помещениях.

Перегородки из стекла предназначены для обустройства санитарных зон в коммерческих зданиях, торговых центрах, медучреждениях, развлекательных, спортивных комплексах. Они удобны в эксплуатации, не нуждаются в специальном обслуживании и уходе. Универсальные свойства обеспечивают перегородкам надежность и долговечность. Выбрать и заказать подходящие конструкции для установки в санузлах можно на сайте https://gstrong.ru/ компании-производителя Glasstrong.

Особенности конструкции

Основу сантехнических панелей составляет каркас из алюминия. Для заполнения применяются стойкие к влаге, непрозрачные материалы – стекло либо высококачественная ДСП. Для создания требуемой приватности стекло может быть матированным, с гравировкой, обработанное пескоструем, моллированное, тонированное, покрытое пленкой.

Монтаж сантехнических панелей не вызывает трудностей, конструкции имеют доступную стоимость. Для большей привлекательности и предотвращения развития коррозии алюминиевый каркас окрашивается порошковой краской выбранного оттенка. Панели могут декорироваться различной фурнитурой.

Конструкции сантехнического типа представлены различными изделиями, отличающимися между собой по месту монтажа и назначению. С учетом этих параметров выделяют перегородки:

Туалетные – монтируются в санузлах, разграничивают установленную сантехнику. Выполненные из стекла, они обеспечивают удобное зонирование общего пространства на индивидуальные сектора.

Писсуарные – используются для обособления пространства в туалете на зоны персонального использования. Выполняются в виде экранов.

Душевые – служат для разграничения ванной комнаты на индивидуальные места. Представлены в виде экранов либо отдельных кабинок.

Материалы и монтаж

Перегородки для уборной производятся из различных материалов. Помимо стекла популярностью пользуется ДСП, монолитный пластик. Стеклянные конструкции считаются наиболее практичными и удобными. Изготавливаются из безопасного, стойкого к ударам стекла: каленого, триплекса.

Применяемые при производстве стеклянных панелей материалы обладают высокими эксплуатационными параметрами, что гарантирует безопасность, практичность в использовании и долговечность конструкций. Кроме качества исполнения немаловажное значение имеет грамотный монтаж перегородок, который должны выполнять профессиональные мастера.

Установка конструкций отличается простотой и оперативностью, что существенно упрощает проведение ремонта в санузлах. Монтаж имеет несколько нюансов с учетом выбранного вида конструкции, габаритов изделий, их формы и типа.

Немаловажное значение придается присутствию элементов декоративного оформления (матирование стекол, обработка пескоструем). Такие изделия выполняются по индивидуальным заказам, поэтому стоимость установки перегородок из стекла определяется с учетом следующих факторов:

вид устанавливаемой конструкции;

нюансы изготовления (на каркасе, цельностеклянные);

форма панелей;

количество и габариты секций в составе общей конструкции;

материал, используемый для заполнения;

наличие/отсутствие дверей, установленная фурнитура;

выбранный тип художественного декора.

Перегородки для санузлов могут иметь и доступную стоимость – современные производители предлагают большой выбор качественных и недорогих вариантов.