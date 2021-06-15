Стеклянные сантехнические перегородки

Сантехнические перегородки из стекла – конструкции с повышенной влагоустойчивостью, невосприимчивы к перепадам температур. Благодаря мобильности изделий и универсальности их конструкций они подходят для установки в различных санитарных помещениях.
Перегородки из стекла предназначены для обустройства санитарных зон в коммерческих зданиях, торговых центрах, медучреждениях, развлекательных, спортивных комплексах. Они удобны в эксплуатации, не нуждаются в специальном обслуживании и уходе. Универсальные свойства обеспечивают перегородкам надежность и долговечность. Выбрать и заказать подходящие конструкции для установки в санузлах можно на сайте https://gstrong.ru/ компании-производителя Glasstrong.
Особенности конструкции
Основу сантехнических панелей составляет каркас из алюминия. Для заполнения применяются стойкие к влаге, непрозрачные материалы – стекло либо высококачественная ДСП. Для создания требуемой приватности стекло может быть матированным, с гравировкой, обработанное пескоструем, моллированное, тонированное, покрытое пленкой.
Монтаж сантехнических панелей не вызывает трудностей, конструкции имеют доступную стоимость. Для большей привлекательности и предотвращения развития коррозии алюминиевый каркас окрашивается порошковой краской выбранного оттенка. Панели могут декорироваться различной фурнитурой.
Конструкции сантехнического типа представлены различными изделиями, отличающимися между собой по месту монтажа и назначению. С учетом этих параметров выделяют перегородки:
- Туалетные – монтируются в санузлах, разграничивают установленную сантехнику. Выполненные из стекла, они обеспечивают удобное зонирование общего пространства на индивидуальные сектора.
- Писсуарные – используются для обособления пространства в туалете на зоны персонального использования. Выполняются в виде экранов.
- Душевые – служат для разграничения ванной комнаты на индивидуальные места. Представлены в виде экранов либо отдельных кабинок.
Материалы и монтаж
Перегородки для уборной производятся из различных материалов. Помимо стекла популярностью пользуется ДСП, монолитный пластик. Стеклянные конструкции считаются наиболее практичными и удобными. Изготавливаются из безопасного, стойкого к ударам стекла: каленого, триплекса.
Применяемые при производстве стеклянных панелей материалы обладают высокими эксплуатационными параметрами, что гарантирует безопасность, практичность в использовании и долговечность конструкций. Кроме качества исполнения немаловажное значение имеет грамотный монтаж перегородок, который должны выполнять профессиональные мастера.
Установка конструкций отличается простотой и оперативностью, что существенно упрощает проведение ремонта в санузлах. Монтаж имеет несколько нюансов с учетом выбранного вида конструкции, габаритов изделий, их формы и типа.
Немаловажное значение придается присутствию элементов декоративного оформления (матирование стекол, обработка пескоструем). Такие изделия выполняются по индивидуальным заказам, поэтому стоимость установки перегородок из стекла определяется с учетом следующих факторов:
- вид устанавливаемой конструкции;
- нюансы изготовления (на каркасе, цельностеклянные);
- форма панелей;
- количество и габариты секций в составе общей конструкции;
- материал, используемый для заполнения;
- наличие/отсутствие дверей, установленная фурнитура;
- выбранный тип художественного декора.
Перегородки для санузлов могут иметь и доступную стоимость – современные производители предлагают большой выбор качественных и недорогих вариантов.
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