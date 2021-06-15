США представили стратегию по борьбе с внутренним терроризмом

Стратегия включает в себя четыре основных направления. Среди них назвали эффективный обмен информацией, связанной с внутренним терроризмом, предотвращение вербовки и призывов к насилию, разрушение внутренней деятельности террористических сообществ и решение долгосрочных проблем в этой области. Американские власти также завили о необходимости противодействия тем, кто на протяжении долгого времени спонсирует террористические операции в США.

В Белом доме заявили, что считают внутреннюю угрозу наиболее опасной для страны. Власти США также подчеркнули, что планируют бороться с терроризмом «идеологически нейтральным» способом. Стратегия была обнародована через пять месяцев после того, как протестующие штурмовали Капитолий в Вашингтоне.