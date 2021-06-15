Специалисты из США создали аналог израильского «Железного купола»

Компания Dynetics разработала комплекс противоракетной защиты для Пентагона. Проект является аналогом израильской системы «Железный купол».

Комплекс получил название Enduring Shield («Несокрушимый щит»). С его помощью предполагается эффективно противостоять угрозе от крылатых ракет. Некоторое время назад минобороны США приобрело партию пусковых установок «Железного купола«, чтобы стимулировать американских производителей создать собственный аналог.

Разработка конструкторов Dynetics была представлена на испытательном полигоне вместе с израильской системой ПРО.