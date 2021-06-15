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Специалисты из США создали аналог израильского «Железного купола»

Специалисты из США создали аналог израильского «Железного купола»

 

Компания Dynetics разработала комплекс противоракетной защиты для Пентагона. Проект является аналогом израильской системы «Железный купол».

Комплекс получил название Enduring Shield («Несокрушимый щит»). С его помощью предполагается эффективно противостоять угрозе от крылатых ракет. Некоторое время назад минобороны США приобрело партию пусковых установок «Железного купола«, чтобы стимулировать американских производителей создать собственный аналог.

Разработка конструкторов Dynetics была представлена на испытательном полигоне вместе с израильской системой ПРО.

Руководство Dynetics заявило, что их разработка способна вести огонь по азимуту в 360 градусов и эффективно поражать различные средства воздушного нападения — не только крылатые ракеты, но также снаряды ствольной артиллерии и РСЗО, и различные мины.

Enduring Shield будет способен отслеживать и вести огонь по нескольким целям одновременно и призван решить проблему так называемого «перегрева» эшелонированной ПВО, когда она подвергается массированному ракетному и иному обстрелу.

Первый прототип новой американской установки ПВО должен быть построен до конца нынешнего года, сообщили в руководстве компании Dynetics.

Источник: politros.com

15 июня, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости, США
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