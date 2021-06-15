Сирша Ронан и Пол Мескал сыграют в жестком триллере «Враг»

Актеры Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Пол Мескал («Нормальные люди») снимутся в научно-фантастическом триллере «Враг» (Foe). К проекту также присоединился Лакит Стэнфилд («Иуда и Черный мессия»).

Режиссером выступит автор фильмов «Лев» и «Мария Магдалина» Гарт Дэвис.

В основу ленты положен одноименный роман Иэна Рида («Думаю, как все закончить»). Жанр картины описывается как психологический триллер с элементами научной фантастики.

Действие происходит в будущем, где запасы жизненной энергии находятся на исходе. Главные герои, женатая пара Джуниор и Генриетта (Мескал и Ронан) проживают на отдаленной ферме. Однажды ночью к ним приезжает незнакомец из аэрокосмической компании. Он сообщает, что Джуниор отобран для полета в космос. Во время отсутствия его будет заменять биомеханический клон.

«Враг» будет впервые представлен на виртуальном Каннском кинорынке, после чего его приобретет одна из студий или стриминговых сервисов.