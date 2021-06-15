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Сцену секса Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из «Харли Квинн»

Студия DC потребовала вырезать сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки из третьего сезона мультсериала «Харли Квинн». Об этом один из создателей анимационного проекта Джастин Халперн рассказал Variety.

Халперн отметил, что работать с персонажами, которых считают антагонистами, легче, поскольку это дает авторам большую свободу действий. «Прекрасный пример — в третьем сезоне «Харли Квин» у нас была сцена, где Бэтмен делает кунилингус Женщине-кошке. И студия DC заявила: «Нельзя этого делать. Этого ни в коем случае нельзя делать»», — поведал он.

«Они сказали: «Герои этого не делают». Мы спросили: «То есть, герои — просто самовлюбленные любовники?». А они в ответ: «Нет, но мы продаем игрушки с героями. И трудно продать игрушку Бэтмена, если он делал кому-нибудь кунилингус»», — вспомнил Халперн.

Премьера мультсериала «Харли Квинн» от студии DC состоялась в 2019 году. Главную антигероиню в проекте озвучила актриса Кейли Куоко, известная по ситкому «Теория Большого взрыва».

15 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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