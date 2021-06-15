Сальма Хайек посетила премьеру своего нового фильма в Лондоне в «толстом» наряде

Репортажи с красных ковровых дорожек возвращаются в хронику после пандемии. Так, 54-летняя Сальма Хайек вчера стала гостьей кинопремьеры в Лондоне — актриса посетила показ фильма «Телохранитель жены киллера», в котором сыграла главную роль. Вместе с ней там играют Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон.

На мероприятии актриса появилась в довольно сдержанном наряде в классическом стиле, но радости от долгожданного выхода в свет не скрывала.

Сальма Хайек

В восторге от первого VIP-показа фильма «Телохранитель жены киллера» в Лондоне,

— написала Сальма, поделившись снимком с премьеры у себя в инстаграме.

Напомним, что недавно актриса откровенно рассказала, как тяжело перенесла коронавирус.

Фильм является продолжением картины 2017 года «Телохранитель киллера», где у Хайек была небольшая роль. В интервью журналу Variety актриса призналась, что была просто шокирована тем, что ее героиня Соня, которая появилась всего на несколько минут в первом фильме, стала в нем одним из самых любимых персонажей.

Поэтому в продолжении истории режиссер Патрик Хьюз решил выделить героине куда больше экранного времени, сосредоточив все действие фильма именно вокруг нее.