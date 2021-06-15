Появились первые фото со съемок диснеевской «афро-американской» Русалочки

В Италии на острове Сардиния стартовали съемки диснеевского фильма Русалочка с темнокожей певицей Холли Бейли в главной роли.

Именно потому, что роль Ариэль исполнит темнокожая артистка, поклонники оригинального фильма 1989 года возмутились и раскритиковали новый задум. Тем не менее, съемки с Холли начались.

На первых кадрах со съемочной площадки Бейли предстала в гидрокостюме с русалочьим хвостом.

Это вызвало шквал разочарования в Сети, так как поклонники сериала очень хотят увидеть Ариэль в ее культовом сиреневом топе из ракушек.

Вместе с Холли одну из главных ролей — принца Эрика играет актер Джон Хауэр-Кинг. Сначала предполагалось, что роль возлюбленного Русалочки исполит Гарри Стайлс, однако таблоиды пишут, что певец сам отказался от этой роли.

Роль злой ведьмы Урсулы в новой Русалочке исполнит Мелисса Маккарти, короля Тритона сыграет Хавьер Бардем, а чайку Скаттла озвучит Аквафина.